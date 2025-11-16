Логотип РИА URA.RU
Мать убитого в Москве мальчика вывели из подъезда полицейские

17 ноября 2025 в 04:02
Женщину вывели из подъезда в сопровождении нескольких сотрудников МВД

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Балашихе Московской области мать мальчика, обезглавленное тело которого было обнаружено ранее в Гольяновском пруду, вывели из подъезда сотрудники полиции. Кадры произошедшего публикует РЕН ТВ.

«Женщина вышла из дома в сопровождении полиции, ее посадили в автомобиль», — говорится в сообщении телеканала. К нему приложено соответствующее видео.

Тело шестилетнего мальчика без головы было обнаружено на балконе квартиры в Балашихе. Голову нашли ранее в пруду. При этом бабушка ребенка обращалась в правоохранительные органы, сообщив, что сожитель матери увел мальчика из дома и с тех пор она его не видела. Подозреваемыми в убийстве ребенка являются его мать и ее приятель.

Материал из сюжета:

В московском пруду нашли рюкзак с частями тела ребенка

