Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Госдуме поднимут вопрос о расширении семейной ипотеки

В Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на вторичное жилье
17 ноября 2025 в 02:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Госдуме планируют смягчить условия программы семейной ипотеки

В Госдуме планируют смягчить условия программы семейной ипотеки

Фото: Роман Наумов © URA.RU

в Госдуме поднимут вопрос о расширении программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России. Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан, сообщили «Известия».

«Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также поддерживает расширение ипотеки, но подчеркивает необходимость государственного регулирования цен. Он подчеркнул, что любое расширение льгот важно сопровождать контролем и государственным регулированием цен.

Продолжение после рекламы

В «Единой России» считают, что проблему необходимо решать комплексно, чтобы повысить спрос на льготную ипотеку в регионах. Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что следует переосмысливать подходы и условия семейной ипотеки, чтобы сделать ее более доступной.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал