В Госдуме поднимут вопрос о расширении семейной ипотеки

В Госдуме планируют смягчить условия программы семейной ипотеки Фото: Роман Наумов © URA.RU

в Госдуме поднимут вопрос о расширении программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России. Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан, сообщили «Известия».

«Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также поддерживает расширение ипотеки, но подчеркивает необходимость государственного регулирования цен. Он подчеркнул, что любое расширение льгот важно сопровождать контролем и государственным регулированием цен.

Продолжение после рекламы