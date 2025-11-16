Мораторий на повышение цен на бензин предложили установить в Госдуме

Цены на бензин предложили заморозить почти на год Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Госдуме РФ предложили установить мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо. О соответствующем обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина рассказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Оно предусматривает заморозку цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года, пишет ТАСС.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении временного моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на период до 1 октября 2026 года в целях недопустимости увеличения стоимости топлива при сезонной уборке урожая», — говорится в документе. Парламентарий подчеркнул, что мера будет временной.

В случае стабильного сокращения колебаний цен и выравнивания темпов изменения стоимости топлива с уровнем общей инфляции будет достигнута повышенная прозрачность рынка, считает Миронов. Это позволит сохранить конкурентную среду и стимулы для инвестиций, а также оградить население от чрезмерного увеличения обязательных расходов.

Продолжение после рекламы

Кроме того, Миронов предложил поручить ФАС России усилить контроль за ценообразованием и торговыми надбавками в сетевом розничном сегменте. Он отметил, что в октябре ФАС объявила о проверках ценообразования на сетевых АЗС, и это дало положительный результат.