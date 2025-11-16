Моральный дух украинских боевиков подкосили неудачи на фронте и коррупция в Киеве Фото: Официальный сайт президента Украины

Моральный дух украинских боевиков упал до самого низкого уровня с начала СВО. Причины этому — неудачи на фронте и коррупционный скандал в Киеве. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«Моральный дух ВСУ находится на самом низком уровне с начала украинского конфликта. Это связано с нестабильной западной помощью, громким коррупционным скандалом в электроэнергетике и массовой эмиграцией украинских мужчин», — сообщает британская газета.