Telegraph: моральный дух в ВСУ рухнул на фоне коррупционного скандала в Киеве
Моральный дух украинских боевиков подкосили неудачи на фронте и коррупция в Киеве
Фото: Официальный сайт президента Украины
Моральный дух украинских боевиков упал до самого низкого уровня с начала СВО. Причины этому — неудачи на фронте и коррупционный скандал в Киеве. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
«Моральный дух ВСУ находится на самом низком уровне с начала украинского конфликта. Это связано с нестабильной западной помощью, громким коррупционным скандалом в электроэнергетике и массовой эмиграцией украинских мужчин», — сообщает британская газета.
Ранее сообщалось, что киевляне, недовольные коррупцией в правительстве, вышли на майдан. Немецкие газеты сообщают, что на фоне протестов, Киев перестал быть безопасным местом для президента Украины Владимира Зеленского.
