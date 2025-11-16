В Госдуме хотят перестать включать выходные в число дней отпуска

Отпуск станет дольше: в ГД хотят исключить выходные из расчета Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Госдуме предложили исключить выходные дни из подсчета календарных дней отпуска. По мнению авторов инициативы (партии ЛДПР), это позволит работникам реально использовать все положенные 28 дней отдыха. Об этом говорится в пояснительной записке.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается РИА Новости.

Инициатива направлена на изменение статьи 120 Трудового кодекса РФ, где сейчас отпуск рассчитывается в календарных днях, включая выходные. Авторы законопроекта считают, что текущая система не позволяет использовать отпуск максимально эффективно, поскольку часть дней по факту уже является отдыхом. Предлагается, чтобы 28 гарантированных дней отпуска состояли исключительно из рабочих дней, что увеличит реальный срок отдыха. Законопроект направлен на заключение в правительство РФ.

