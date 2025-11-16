Пенсионеры рискуют лишиться некоторых законных выплат по недосмотру

Пенсионеры могут получать до 3000 рублей за каждого иждивенца в семье Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Не все законные выплаты для пенсионеров назначаются автоматически. Некоторые из них требуют заявления, например — доплаты за иждивенцев в семье и субсидии за ЖКУ. Об этом рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.

«Доплата за иждивенцев оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог», — сообщил депутат.

Депутат также уточнил, что пенсионер может получать до 2969 рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи. А субсидии по ЖКУ начисляются, если расходы на коммуналку превышают 22 % от дохода семьи. В Москве эти цифры колеблются от 3 до 10 %.

Продолжение после рекламы