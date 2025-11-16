Астроном Леб предположил, что лучи от межзвездного объекта 3I/ATLAS могут быть двигателем
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Лучи, исходящие от межзвездного объекта 3I/ATLAS, могут быть результатом работы технологических двигателей. Такое предположение выдвинул ученый-астроном из Гарвардского университета Ави Леб.
«Существует возможность того, что антихвост является результатом работы технологических двигателей, которые ускоряют 3I/ATLAS в направлении от Солнца посредством плотно сколлимированных струй, проникающих на миллион километров сквозь солнечный ветер из-за своей высокой скорости. Будущие спектроскопические данные позволят откалибровать скорость истечения и отличить естественное газовыделение от искусственных струй, которые создают скорости свыше нескольких километров в секунду», — написал Леб в своем авторском блоге.
Если гипотеза подтвердится, это может стать значительным прорывом в астрономии и изменить представления о природе межзвездных объектов. Для проверки теории потребуются дополнительные исследования и анализ спектроскопических данных.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле, привлекает внимание ученых своими аномальными характеристиками. Ранее в ИКИ РАН предположили, что его ускорение могло быть вызвано солнечными выбросами, в то время как астроном Ави Леб ранее обращал внимание на аномальное изменение окраски и собственное излучение объекта, что может свидетельствовать о наличии источника энергии неустановленной природы. 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле.
