В Кургане полиция задержала горожан, незаконно убивших шесть косуль

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Косули. Кетовский район. Курган, козы, козлы, дикие животные, косули, дикие козлы, дикие козы
В Кургане возбудили уголовное дело после убийства шести косуль Фото:
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Сотрудники полиции Кургана задержали двух горожан по подозрению в незаконной охоте. После сообщений об охоте в одном из дачных поселков, полицейские обнаружили охотников, не имевших разрешения и отстреливших шесть особей сибирской косули. Об этом рассказывает telegram-канал УМВД региона.

«По подозрению в незаконной охоте полицейскими задержаны двое зауральцев. <…> Полицейскими установлено, что мужчины 35 и 36 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили отстрел шести особей косули сибирской», — сообщили в управлении полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты группой лиц. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

У задержанных отобрали ружья, туши убитых животных и автомобиль, на котором они охотились. Как сообщают в ведомстве, оба ранее привлекались к уголовное ответственности. Ущерб по итогам незаконной охоты составил 240 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили о ловушках для косуль. Горожане увидели сооружения из проволоки на деревьях на одной из окраин Кургана. Они полагают, что так их земляки охотятся на животных.

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Сотрудники полиции Кургана задержали двух горожан по подозрению в незаконной охоте. После сообщений об охоте в одном из дачных поселков, полицейские обнаружили охотников, не имевших разрешения и отстреливших шесть особей сибирской косули. Об этом рассказывает telegram-канал УМВД региона. «По подозрению в незаконной охоте полицейскими задержаны двое зауральцев. <…> Полицейскими установлено, что мужчины 35 и 36 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили отстрел шести особей косули сибирской», — сообщили в управлении полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты группой лиц. Им может грозить до пяти лет лишения свободы. У задержанных отобрали ружья, туши убитых животных и автомобиль, на котором они охотились. Как сообщают в ведомстве, оба ранее привлекались к уголовное ответственности. Ущерб по итогам незаконной охоты составил 240 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили о ловушках для косуль. Горожане увидели сооружения из проволоки на деревьях на одной из окраин Кургана. Они полагают, что так их земляки охотятся на животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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