В Кургане полиция задержала горожан, незаконно убивших шесть косуль

В Кургане возбудили уголовное дело после убийства шести косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Голодные косули атаковали курганские города

Сотрудники полиции Кургана задержали двух горожан по подозрению в незаконной охоте. После сообщений об охоте в одном из дачных поселков, полицейские обнаружили охотников, не имевших разрешения и отстреливших шесть особей сибирской косули. Об этом рассказывает telegram-канал УМВД региона.

«По подозрению в незаконной охоте полицейскими задержаны двое зауральцев. <…> Полицейскими установлено, что мужчины 35 и 36 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили отстрел шести особей косули сибирской», — сообщили в управлении полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты группой лиц. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

У задержанных отобрали ружья, туши убитых животных и автомобиль, на котором они охотились. Как сообщают в ведомстве, оба ранее привлекались к уголовное ответственности. Ущерб по итогам незаконной охоты составил 240 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили о ловушках для косуль. Горожане увидели сооружения из проволоки на деревьях на одной из окраин Кургана. Они полагают, что так их земляки охотятся на животных.