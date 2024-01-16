16 января 2024

В полиции раскрыли число наездов на диких животных на курганских трассах

ГИБДД: в Курганской области в 2024 году произошло 41 ДТП с дикими животными
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
Животные выбегают на дорогу, представляя угрозу для водителей Фото:

С начала года на территории Курганской области зафиксировали более 40 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили специалисты ГИБДД региона.

«В Курганской области с начала года произошло 41 ДТП с участием диких животных. Автоинспекторы вновь призывают водителей быть предельно осторожными, особенно вблизи зеленых массивов», — данные полиции приводит telegram-канал «Шадринск.Официально».

Власти Курганской области придумали способ, который должен обезопасить животных и водителей от аварий. После новогодних праздников на дорогах региона планировали установить временные дорожные знаки «Дикие животные». По действующему законодательству, курганские водители обязаны заплатить штраф за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов.

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С начала года на территории Курганской области зафиксировали более 40 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили специалисты ГИБДД региона. «В Курганской области с начала года произошло 41 ДТП с участием диких животных. Автоинспекторы вновь призывают водителей быть предельно осторожными, особенно вблизи зеленых массивов», — данные полиции приводит telegram-канал «Шадринск.Официально». Власти Курганской области придумали способ, который должен обезопасить животных и водителей от аварий. После новогодних праздников на дорогах региона планировали установить временные дорожные знаки «Дикие животные». По действующему законодательству, курганские водители обязаны заплатить штраф за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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