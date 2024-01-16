В полиции раскрыли число наездов на диких животных на курганских трассах

ГИБДД: в Курганской области в 2024 году произошло 41 ДТП с дикими животными

17 января 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Животные выбегают на дорогу, представляя угрозу для водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала года на территории Курганской области зафиксировали более 40 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили специалисты ГИБДД региона. «В Курганской области с начала года произошло 41 ДТП с участием диких животных. Автоинспекторы вновь призывают водителей быть предельно осторожными, особенно вблизи зеленых массивов», — данные полиции приводит telegram-канал «Шадринск.Официально». Власти Курганской области придумали способ, который должен обезопасить животных и водителей от аварий. После новогодних праздников на дорогах региона планировали установить временные дорожные знаки «Дикие животные». По действующему законодательству, курганские водители обязаны заплатить штраф за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов.

С начала года на территории Курганской области зафиксировали более 40 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщили специалисты ГИБДД региона. «В Курганской области с начала года произошло 41 ДТП с участием диких животных. Автоинспекторы вновь призывают водителей быть предельно осторожными, особенно вблизи зеленых массивов», — данные полиции приводит telegram-канал «Шадринск.Официально». Власти Курганской области придумали способ, который должен обезопасить животных и водителей от аварий. После новогодних праздников на дорогах региона планировали установить временные дорожные знаки «Дикие животные». По действующему законодательству, курганские водители обязаны заплатить штраф за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов.