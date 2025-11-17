В Сургуте упал спрос на новогодние вечеринки в ресторанах

Организаторы сократили период брони на новогодние корпоративы в ресторанах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) не стали устраивать ажиотаж на новогодние корпоративы в городских ресторанах и банкетных залах. Из-за этого организатором пришлось сократить период брони.

«Заявок на начало декабря не было, поэтому пришлось сократить период брони — во всех заведениях открыто по пять дат в период с середины декабря и до конца месяца, вплоть до 31 декабря. Возможно, в этом году люди стали предпочитать семейные застолья или вечеринки в узком кругу друзей», — узнал корреспондент URA.RU у одного из event-менеджеров.

По словам собеседника агентства, в 2024 году ситуация обстояла иначе: расписан был весь декабрь. Несмотря на спад спроса, стоимость корпоративов в сургутских ресторанах и банкетных залах подскочила на 20% в сравнении с предыдущим годом. Средняя стоимость составляет от 10 000 до 12 000 рублей за человека.

