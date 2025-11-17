Первые школьные актировки и украденные лыжи олимпийского чемпиона: семь событий недели в ХМАО

В ХМАО были объявлены первые актировки, но лишь в северной части региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На предыдущей неделе в ХМАО пришли первые морозы — температура воздуха опустилась ниже −20 градусов. Из-за этого в северной части региона были объявлены актированные дни для школьников. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил в соцсетях о пропаже лыж и палок после тренировки. Полиция начала проверку, выясняя, кто забрал инвентарь спортсмена. Об этих и других важных событиях в ХМАО на неделе с 10 по 16 ноября — в материале URA.RU.

В ХМАО начались школьные актировки

На предыдущей недели в Югру пришли первые морозы. Столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов по Цельсию. Так что власти уже объявляли первые актировки. Однако они пока затронули северную часть региона. В крупнейших городах ХМАО ученики продолжали ходить в школу. Наступившая неделя обещает быть теплой. Температура воздуха не должна опуститься ниже минус 10 градусов.

Губернатор ХМАО дал старт реформе местного самоуправления

Регион переходит на одноуровневую систему, упраздняя администрации и думы поселений. Все эти полномочия получат администрации городов и районов. Также обновлен состав Совета по развитию местного самоуправления в Югре.

Власти ХМАО предложили Совфеду расширить список льгот для нефтяников

Они просят увеличить число месторождений, которые попадают под особый режим налогообложения. Сейчас их 75, но предлагается добавить еще 56. Инициатива прозвучала во время Дня Югры в Совете Федерации. Первый замгубернатора Алексей Забозлаев рассказал сенаторам, что дополнительные льготы помогут привлечь инвестиции в добычу трудноизвлекаемой нефти и увеличить поступления в федеральный бюджет почти на два триллиона рублей.

Совфед согласовал нового прокурора ХМАО

Сенаторы поддержали назначение Дмитрия Попова на пост прокурора округа. Кандидатуру представил первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, после чего комитеты дали положительное заключение. Теперь для назначения на должность Попов должен будет дождаться выхода указа президента РФ Владимира Путина.

У олимпийского чемпиона из ХМАО пропали лыжи во время тренировки

Сергей Устюгов сообщил, что после выхода с трассы не нашел свои лыжи и палки. Он написал об этом в своем Telegram и попросил помочь с поисками. По его словам, инвентарь могли забрать случайно или умышленно. Полиция начала проверку и устанавливает, кто забрал инвентарь спортсмена.

Нефтяники начали дарить подарки детям сотрудникам на Новый год

Нефтесервисная компания из ХМАО начала раздавать новогодние подарки детям работников до 14 лет. В набор входят умные часы, беспроводные наушники, сладости и небольшой набор для творчества. Списки получателей были сформированы заранее и вручение уже стартовало.

Сургутяне раскритиковали новый арт-объект в парке «За Саймой»