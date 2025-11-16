Американский конгрессмен заявил о минимум 20 известных людях, причастных к сексуальным скандалам Эпштейна
В файлах дела Эпштейна, невыгодном Трампу, фигурирует 20 известных американцев
Фото: Official White House / Shealah Craighead
В США рассказали о 20 известных личностях, потенциально причастных к скандалу с финансистом Джеффри Эпштейном. Как сообщил республиканский конгрессмен Томас Масси несколько десятков имен фигурирует в неопубликованной части файлов скандального финансиста, которые потенциально были причастны к преступлениям, но пока не стали фигурантами следственных дел.
«Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с выжившими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек. Среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие», — заявил конгрессмен. Об этом он сообщил телеканалу ABC.
Обнародование этой части файлов может произойти после голосования в конгрессе США, которое запланировано на следующей неделе. Томас Масси — один из немногих однопартийцев президента США Дональда Трампа, кто поддерживает публикацию материалов.
Из-за своей позиции конгрессмен подвергся жесткой критике со стороны американского лидера. При этом самого Трампа также подозревают в связях с Эпштейном, который был обвинен в торговле секс-услугами несовершеннолетних.
Ранее в переписке Эпштейна и его брата Марка обнаружили упоминания о возможном компромате на президента США, в том числе о его связях с человеком по прозвищу Бубба. Позже, давая комментарии по поводу появившейся информации, Эпштейн подчеркнул, что человек, известный как Бубба, — это не Билл Клинтон.
Новые подробности всплыли на фоне продолжающегося расследования Минюста США о «русском следе» в предвыборной кампании 2016 года. В рамках этого дела федеральный суд вызвал для дачи показаний бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и нескольких экс-сотрудников ФБР.
