Американский конгрессмен заявил о минимум 20 известных людях, причастных к сексуальным скандалам Эпштейна

В файлах дела Эпштейна, невыгодном Трампу, фигурирует 20 известных американцев Фото: Official White House / Shealah Craighead

В США рассказали о 20 известных личностях, потенциально причастных к скандалу с финансистом Джеффри Эпштейном. Как сообщил республиканский конгрессмен Томас Масси несколько десятков имен фигурирует в неопубликованной части файлов скандального финансиста, которые потенциально были причастны к преступлениям, но пока не стали фигурантами следственных дел.

«Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с выжившими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек. Среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, которые замешаны в уголовных преступлениях, но не попали под следствие», — заявил конгрессмен. Об этом он сообщил телеканалу ABC.

Обнародование этой части файлов может произойти после голосования в конгрессе США, которое запланировано на следующей неделе. Томас Масси — один из немногих однопартийцев президента США Дональда Трампа, кто поддерживает публикацию материалов.

Продолжение после рекламы

Из-за своей позиции конгрессмен подвергся жесткой критике со стороны американского лидера. При этом самого Трампа также подозревают в связях с Эпштейном, который был обвинен в торговле секс-услугами несовершеннолетних.

Ранее в переписке Эпштейна и его брата Марка обнаружили упоминания о возможном компромате на президента США, в том числе о его связях с человеком по прозвищу Бубба. Позже, давая комментарии по поводу появившейся информации, Эпштейн подчеркнул, что человек, известный как Бубба, — это не Билл Клинтон.