В ХМАО силовики накрыли сеть подпольных казино

В Нижневартовске следственный комитет совместно с ФСБ по Тюменской области пресекли работу сети подпольных игровых клубов. Из помещений, где проводились азартные игры, изъяли оборудование и деньги.

«Группа лиц, в состав которой вошли не менее шести жителей Нижневартовска, незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования в нежилых помещениях, расположенных по улицам 60 Лет Октября, Ленина и Нефтяников. В ходе осмотра мест преступлений изъяты свыше 1,2 миллиона рублей, более 100 системных блоков, документация, которую вели работники клубов, и их мобильные телефоны», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Югры.