РЖД обновили вагоны в пригородном поезде ХМАО

РЖД обновили вагоны в поезде Сургут - Куть-Ях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поезде Сургут — Куть-Ях появились четыре новых современных вагона с символикой региона. Об этом официальный telegram-канал «Свердловской железной дороги».

«С 17 ноября в состав пригородных поездов между северными городами добавили четыре новых вагона современного образца. Они оснащены всем необходимым для комфортной поездки. Подвижной состав оформлен в символике Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщает telegram-канал.