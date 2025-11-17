Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

РЖД обновили вагоны в пригородном поезде ХМАО

РЖД обновили вагоны в поезде Сургут - Куть-Ях
17 ноября 2025 в 12:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
РЖД обновили вагоны в поезде Сургут - Куть-Ях

РЖД обновили вагоны в поезде Сургут - Куть-Ях

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поезде Сургут — Куть-Ях появились четыре новых современных вагона с символикой региона. Об этом официальный telegram-канал «Свердловской железной дороги».

«С 17 ноября в состав пригородных поездов между северными городами добавили четыре новых вагона современного образца. Они оснащены всем необходимым для комфортной поездки. Подвижной состав оформлен в символике Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщает telegram-канал.

В вагонах установлены кондиционеры, туалеты и информационные табло. В вагонах — эргономичные кресла, откидные столики и розетки. Для инвалидов предусмотрены подъемники и места для колясок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал