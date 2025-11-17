РЖД обновили вагоны в пригородном поезде ХМАО
РЖД обновили вагоны в поезде Сургут - Куть-Ях
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В поезде Сургут — Куть-Ях появились четыре новых современных вагона с символикой региона. Об этом официальный telegram-канал «Свердловской железной дороги».
«С 17 ноября в состав пригородных поездов между северными городами добавили четыре новых вагона современного образца. Они оснащены всем необходимым для комфортной поездки. Подвижной состав оформлен в символике Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщает telegram-канал.
В вагонах установлены кондиционеры, туалеты и информационные табло. В вагонах — эргономичные кресла, откидные столики и розетки. Для инвалидов предусмотрены подъемники и места для колясок.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!