В ЯНАО чиновница доказала, что законно получила более полумиллиона рублей
За четвертый квартал 2023 чиновнице полагалась премия в размере 500 тысяч рублей за выполнение особо важного задания (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Салехарде окружной департамент строительства не смог добиться возврата премии и компенсации в размере более 670 тысяч рублей, ранее взысканной в пользу сотрудницы. Частную жалобу департамента апелляционный суд удовлетворять отказался. Премия полагалась сотруднице за выполнение особо важного и сложного задания в четвертом квартале 2023 года.
Как следует из апелляционного определения суда ЯНАО, гражданский спор между окружным департаментом строительства и его сотрудницей начался в Салехардском городском суде ЯНАО, продолжился в апелляции, а затем заново был пересмотрен обеими инстанциями. Чиновница требовала признать незаконным приказ о применении дисциплинарного взыскания от 9 ноября 2023 года. Вторая инстанция встала на сторону истицы и присудила взыскать в ее пользу более 600 тысяч рублей.
"С департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в пользу истицы взысканы премии по итогам работы за четвертый квартал 2023 года за выполнение особо важного и сложного задания (по итогам отраслевых часов) в размере 511 672 рублей 85 копеек, компенсация за задержку премий в размере 140 905 рублей 73 копеек, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей", — сообщает суд ЯНАО. Итого чиновнице выплатили более 670 тысяч рублей.
Однако на этом история не закончилась. Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменило апелляционное определение, и дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение. На этот раз чиновница проиграла спор, но к этому времени ей уже выплатили премию, так как прежний судебный акт считался вступившим в законную силу.
Департамент потребовал вернуть эти средства, а также взыскать проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами. Между тем, позиция судей оказалась иной. Частная жалоба департамента осталась без удовлетворения, так как поворот исполнения решения допускается только в определенных ситуациях. Например, когда отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или подложных документах. Доказательства чиновницы признаны законными.
