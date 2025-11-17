Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО чиновница доказала, что законно получила более полумиллиона рублей

17 ноября 2025 в 12:13
За четвертый квартал 2023 чиновнице полагалась премия в размере 500 тысяч рублей за выполнение особо важного задания (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде окружной департамент строительства не смог добиться возврата премии и компенсации в размере более 670 тысяч рублей, ранее взысканной в пользу сотрудницы. Частную жалобу департамента апелляционный суд удовлетворять отказался. Премия полагалась сотруднице за выполнение особо важного и сложного задания  в четвертом квартале 2023 года. 

Как следует из апелляционного определения суда ЯНАО, гражданский спор между окружным департаментом строительства и его сотрудницей начался в Салехардском городском суде ЯНАО, продолжился в апелляции, а затем заново был пересмотрен обеими инстанциями. Чиновница требовала признать незаконным приказ о применении дисциплинарного взыскания от 9 ноября 2023 года. Вторая инстанция встала на сторону истицы и присудила взыскать в ее пользу более 600 тысяч рублей. 

"С департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в пользу истицы взысканы премии по итогам работы за четвертый квартал 2023 года за выполнение особо важного и сложного задания (по итогам отраслевых часов) в размере 511 672 рублей 85 копеек, компенсация за задержку премий в размере 140 905 рублей 73 копеек, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей",  — сообщает суд ЯНАО. Итого чиновнице выплатили более 670 тысяч рублей. 
Однако на этом история не закончилась. Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменило апелляционное определение, и дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение. На этот раз чиновница проиграла спор, но к этому времени ей уже выплатили премию, так как прежний судебный акт считался вступившим в законную силу. 

Департамент потребовал вернуть эти средства, а также взыскать проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами. Между тем, позиция судей оказалась иной. Частная жалоба департамента осталась без удовлетворения, так как поворот исполнения решения допускается только в определенных ситуациях. Например, когда отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или подложных документах. Доказательства чиновницы признаны законными. 

