В ЯНАО чиновница доказала, что законно получила более полумиллиона рублей

За четвертый квартал 2023 чиновнице полагалась премия в размере 500 тысяч рублей за выполнение особо важного задания

В Салехарде окружной департамент строительства не смог добиться возврата премии и компенсации в размере более 670 тысяч рублей, ранее взысканной в пользу сотрудницы. Частную жалобу департамента апелляционный суд удовлетворять отказался. Премия полагалась сотруднице за выполнение особо важного и сложного задания в четвертом квартале 2023 года.

Как следует из апелляционного определения суда ЯНАО, гражданский спор между окружным департаментом строительства и его сотрудницей начался в Салехардском городском суде ЯНАО, продолжился в апелляции, а затем заново был пересмотрен обеими инстанциями. Чиновница требовала признать незаконным приказ о применении дисциплинарного взыскания от 9 ноября 2023 года. Вторая инстанция встала на сторону истицы и присудила взыскать в ее пользу более 600 тысяч рублей.

"С департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в пользу истицы взысканы премии по итогам работы за четвертый квартал 2023 года за выполнение особо важного и сложного задания (по итогам отраслевых часов) в размере 511 672 рублей 85 копеек, компенсация за задержку премий в размере 140 905 рублей 73 копеек, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей", — сообщает суд ЯНАО. Итого чиновнице выплатили более 670 тысяч рублей.

Однако на этом история не закончилась. Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменило апелляционное определение, и дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение. На этот раз чиновница проиграла спор, но к этому времени ей уже выплатили премию, так как прежний судебный акт считался вступившим в законную силу.