В Тюмени закрылась известная сеть магазинов одежды
Магазин просуществовал в Тюмени больше пяти лет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюмени закрылись все магазины местного бренда одежды Divur. Точки продаж были представлены в ТРЦ «Кристалл» и «Гудвин». О своем намерении руководство сообщило в соцсетях.
«Хотим сказать огромное спасибо каждому из вас за поддержку на протяжении всего времени. Благодаря вам это было незабываемое путешествие», — такой пост появился в официальной группе магазина в соцсети «ВКонтакте».
Там также сообщили, что вся коллекция доступна теперь только на маркетплейсах. У компании было собственное производство, которое специализировалось на пошиве женской одежды. Сеть просуществовала в Тюмени больше пяти лет.
По указанному на официальном сайте номеру телефона получить оперативный комментарий не удалось. Корреспондент агентства оставил сообщение в официальной группе бренда, ответ на него ожидается.
