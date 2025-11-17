Логотип РИА URA.RU
В Тюмени закрылась известная сеть магазинов одежды

В Тюмени закрылась сеть магазинов женской одежды Divur
17 ноября 2025 в 14:33
Магазин просуществовал в Тюмени больше пяти лет

Магазин просуществовал в Тюмени больше пяти лет

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени закрылись все магазины местного бренда одежды Divur. Точки продаж были представлены в ТРЦ «Кристалл» и «Гудвин». О своем намерении руководство сообщило в соцсетях.

«Хотим сказать огромное спасибо каждому из вас за поддержку на протяжении всего времени. Благодаря вам это было незабываемое путешествие», — такой пост появился в официальной группе магазина в соцсети «ВКонтакте».

Там также сообщили, что вся коллекция доступна теперь только на маркетплейсах. У компании было собственное производство, которое специализировалось на пошиве женской одежды. Сеть просуществовала в Тюмени больше пяти лет.

По указанному на официальном сайте номеру телефона получить оперативный комментарий не удалось. Корреспондент агентства оставил сообщение в официальной группе бренда, ответ на него ожидается.

