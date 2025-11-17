От детей из Тюмени начали принимать заявки на новогодние мечты

Заявки от тюменцев принимают до 20 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках ежегодной акции «Елка желаний» дети из Тюменской области могут загадать благотворителям желание, а те, в свою очередь, исполнят мечты ребят. Прием заявок уже стартовал. Подробности размещены на сайте проекта.

«Созданием заявок должны заниматься родители детей. Это можно сделать на сайте акции до 20 декабря. Мечтателями могут стать дети в возрасте от трех до 17 лет, подпадающие под одну из категорий», — говорится на сайте проекта.

Так, желания принимаются от ребят с ограниченными возможностями здоровья, с состоянием здоровья, угрожающем жизни, инвалидов, сирот, от детей из малоимущих семей, и тех, чьи папы или мамы участвуют в СВО. Желания также могут быть трех видов: материальное (на сумму не более 40 000 рублей, в зависимости от вида подарка), нематериальное (поездки, встречи, достижение целей и т.д.), или подарок-сюрприз.

Продолжение после рекламы

Есть и ограничения. Так, нельзя загадать покупку какой-либо техники или животного, ремонт, приобретение недвижимости, транспорта, лекарств, технических средств реабилитации и абилитации, медоборудования или прохождение лечения,

В декабре тем, кто захочет исполнить мечты детей, станут доступны их заявки. Благотворители смогут выбрать, чьи желания они хотят воплотить в жизнь.