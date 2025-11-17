Логотип РИА URA.RU
В Тюмень вернется снег

В Тюмени 22 ноября ожидается мокрый снег
17 ноября 2025 в 14:42
Мокрый снег пойдет в Тюмени 22 ноября

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возвращение снега в Тюмени ожидается 22 ноября. Такие данные приводит сервис «Гисметео».

«Тюмень, 22 ноября. Пасмурно, небольшой мокрый снег», — следует из прогноза метеорологов.

В этот день температура воздуха будет колебаться от -4 до нуля градусов. До 22 ноября осадки в столице региона будут представлены только в виде дождя: он ожидается 19 ноября.

