Крупнейший кремниевый завод в России приостановит производство

Приостановка производства связана с профицитом в мире и ростом импорта кремния по демпиноговым ценам в РФ

Крупнейший в России кремниевый завод, который входит в группу «Русала», приостановит производство с 1 января 2026 года . Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Русал» сообщал о планах сократить объемы производства кремния в 2025 году примерно до 35 тысяч тонн, снижение прогнозировалось на уровне на 35%. Такая мера обусловлена глобальным избытком сырья на рынке, вызванным перепроизводством в Китае. Для сравнения, в прошлом году объем производства кремния достигал 53,4 тысячи тонн.

«Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО „Кремний“ вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года. <…> Завод „Кремний Урал“ продолжит работать в неполную мощность», — сказано в сообщении пресс-службы, которое публикует РИА Новости.

