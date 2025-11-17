Крупнейший кремниевый завод в России приостановит производство
Приостановка производства связана с профицитом в мире и ростом импорта кремния по демпиноговым ценам в РФ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крупнейший в России кремниевый завод, который входит в группу «Русала», приостановит производство с 1 января 2026 года . Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ранее «Русал» сообщал о планах сократить объемы производства кремния в 2025 году примерно до 35 тысяч тонн, снижение прогнозировалось на уровне на 35%. Такая мера обусловлена глобальным избытком сырья на рынке, вызванным перепроизводством в Китае. Для сравнения, в прошлом году объем производства кремния достигал 53,4 тысячи тонн.
«Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО „Кремний“ вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года. <…> Завод „Кремний Урал“ продолжит работать в неполную мощность», — сказано в сообщении пресс-службы, которое публикует РИА Новости.
В соответствии с данными компании, годовой объем производства крупнейшего в России завода «Кремний» составляет 34 тысячи тонн, а предприятия «Кремний Урал» — 27 тысяч тонн. Эти предприятия компании «Русал» — единственные в РФ производители рафинированного кремния. При этом годовой объем рынка данного продукта в стране оценивается примерно в 45 тысяч тонн. Компания также проинформировала правительство Иркутской области и администрацию Шелехова о необходимости временно остановить производство. В «Русале» рассчитывают на сотрудничество с властями для поиска наилучших способов снижения социальных рисков, связанных с приостановкой работы.
- Печалька17 ноября 2025 13:35Охлаждение всей экономики, заморозка идёт многих отраслей..