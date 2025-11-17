Великую Отечественную войну Фаина Юлиус (в замужестве Гуревич) встретила 15-летним подростком в Одессе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны Фаня Гуревич (Юлиус) отметила 100-летие. В день рождения, 17 ноября, представители администрации и соцзащиты вручили юбилярше именные поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Дениса Паслера, а также подарки и цветы. Подробнее — в материале URA.RU.

Поздравления от первых лиц

Фане Гуревич передали поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора региона Дениса Паслера. Письма вручили директор областного департамента внутренней политики Наталья Гурченок, представители ЦВО, городской администрации и местного управления социальной политики.

Гурченок в своей речи подчеркнула значимость подвига Фани Ихильевны. «По поручению главы региона Дениса Паслера рада в такой значимый для всей нашей страны год — 80-летия Великой Победы — поблагодарить вас за личный вклад в разгром фашизма. Для подрастающего поколения ваш подвиг — пример того, как надо любить и беречь свою Родину. Вы всегда будете служить нам нравственным ориентиром, а воспоминания, которыми вы щедро делитесь, помогают нам сохранить память и не потерять правду о Великой Отечественной войне», — говорится в посте официального telegram-канала министерства соцполитики области.

Начало военного пути

Когда началась война, Фане Ихильевне было всего 15 лет. Ее судьба, как и судьбы многих других людей того времени, кардинально изменилась. Из родного города Одессы она вместе с семьей чудом выбралась в 1941 году.

Фаня Ихильевна поступила на работу в военно-санитарный поезд делопроизводителем. Условия работы были чрезвычайно тяжелыми: поезд останавливался в полукилометре от места сражений, где врачи и медсестры под обстрелами собирали тяжело раненых красноармейцев для лечения. Каждый день был испытанием на прочность, но Фаня Ихильевна с честью выполняла свои обязанности.

Послевоенная жизнь

После окончания войны Фаня Гуревич не остановилась на достигнутом и продолжила свое образование. Она окончила школу и поступила в Московский энергетический институт. Именно там она встретила своего будущего мужа Леонида Владимировича.

В 1950 году молодожены по распределению попали в Свердловск (ныне Екатеринбург). Всю жизнь они проработали в тресте «Уралэнергострой». В советские годы эта организация возвела ряд важнейших объектов энергетической инфраструктуры, среди которых Белоярская АЭС, Нижнетуринская, Серовская, Верхнетагильская и Рефтинская ГРЭС.

Сегодня Фаню Ихильевну окружают заботой и любовью ее сыновья, внуки и правнуки. Ее жизненный путь — это не только пример мужества и стойкости, но и свидетельство того, как важно сохранять верность своим принципам и любить свою Родину.

История Фани Гуревич — это часть большой истории нашей страны. Ее пример вдохновляет новые поколения и напоминает о том, насколько важна память о подвигах предков. В год 80-летия Великой Победы такие истории приобретают особое значение и помогают сохранить правду о тех событиях, которые определили судьбу нашей страны.