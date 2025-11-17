Зеки из СИЗО Екатеринбурга заплатят за свой побег более 700 тысяч

Арестанты устроили побег 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арестанты Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заплатят за свой побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге 727 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Нижнесергинского райсуда. Изначально речь шла о 190 тысяч.

«Общая сумма взыскания с Черепанова А.В. и Корюкова И.А. составляет 727.893 рублей 41 копейка», — пояснили в инстанции. Иски к беглецам подали СИЗО-4, СИЗО-5, СИЗО-2, колония-поселение №45, ГУФСИН России по Свердловской области, региональное ФКУ БМТиВС ГУФСИН, исправительные колонии №6 и №10.

Побег случился 1 сентября. Против зеков возбудили дело, им грозит до пяти лет лишения свободы. 8 сентября был задержан Черепанов*, второго беглеца поймали 15 сентября. В поисках было задействовано свыше 270 полицейских.

В СИЗО-1 Черепанов* и Корюков** попали весной 2023 года — после попытки поджечь военкомат Кировского и Октябрьского районов. По версии следствия, парней якобы завербовали сотрудники ВСУ. За поджог им предложили 40 тысяч рублей. Реализовать задуманное им помешал полицейский, который дежурил возле военкомата. Он задержал Ивана** и Александра* и передал коллегам из ФСБ. В 2024-м суд признал обоих виновными и приговорил к длительным срокам в колонии. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

*Александр Черепанов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.