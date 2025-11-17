Логотип РИА URA.RU
Екатеринбуржец выпал из 25-этажного дома. Фото

17 ноября 2025 в 13:05
Человек выпал из окна на десятом этаже

Человек выпал из окна на десятом этаже

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге утром 17 ноября мужчина выпал из окна 25-этажного дома на улице Репина, 52. Он скончался на месте, его тело накрыли черным пакетом, рассказал очевидец.

«Возле дома на Репина, 52 обнаружили труп. Мужчина выпал из окна десятого этажа», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Комментарии (1)
  • Уральский лесной брат
    17 ноября 2025 13:24
    а при одноэтажном (двухэтажном) строительстве данный несчастный случай исключен. Снесите эту 25этажку и верните 2хэтажные дома на место. Спасите жизни людей.
