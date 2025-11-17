Екатеринбуржец выпал из 25-этажного дома. Фото
17 ноября 2025 в 13:05
Человек выпал из окна на десятом этаже
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге утром 17 ноября мужчина выпал из окна 25-этажного дома на улице Репина, 52. Он скончался на месте, его тело накрыли черным пакетом, рассказал очевидец.
«Возле дома на Репина, 52 обнаружили труп. Мужчина выпал из окна десятого этажа», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
