В свердловской колонии прошли обыски после попытки ввоза оружия

13 ноября в ИК-47 пытались провезти оружие (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

После попытки незаконного ввоза оружия в исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском (Свердловская область) прошли обыски у заключенных. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

Как писало агентство, 13 ноября на территорию ИК-47 пытался заехать грузовик под управлением Захара Чепалова. Мужчина уверял, что хочет загрузить изготовленную продукцию. Сотрудники колонии устроили досмотр кабины и нашли арсенал оружия: автомат с патронами, ручную гранату, пистолет, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанцию и сотовые телефоны.

«После случившегося в ИК приехали сотрудники областного ГУФСИН, которые устроили обыски у арестантов. Мероприятиями руководил один из заместителей главы регионального ГУФСИН», — сказал собеседник URA.RU. В пресс-службе ведомства отказались комментировать информацию. Официальный представитель регионального ГУФСИН полковник Александр Левченко также отметил, что обыски в колониях проводятся на регулярной основе.

