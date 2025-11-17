В свердловской колонии прошли обыски после попытки ввоза оружия
13 ноября в ИК-47 пытались провезти оружие (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
После попытки незаконного ввоза оружия в исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском (Свердловская область) прошли обыски у заключенных. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
Как писало агентство, 13 ноября на территорию ИК-47 пытался заехать грузовик под управлением Захара Чепалова. Мужчина уверял, что хочет загрузить изготовленную продукцию. Сотрудники колонии устроили досмотр кабины и нашли арсенал оружия: автомат с патронами, ручную гранату, пистолет, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанцию и сотовые телефоны.
«После случившегося в ИК приехали сотрудники областного ГУФСИН, которые устроили обыски у арестантов. Мероприятиями руководил один из заместителей главы регионального ГУФСИН», — сказал собеседник URA.RU. В пресс-службе ведомства отказались комментировать информацию. Официальный представитель регионального ГУФСИН полковник Александр Левченко также отметил, что обыски в колониях проводятся на регулярной основе.
Чепалова задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная перевозка оружия» и «Незаконная перевозка взрывчатки». Суд поместил фигуранта в следственный изолятор до 13 января 2026 года.
