В Пермском крае братья фиктивно поставили на учет сотни студентов-мигрантов

За эти действия они получали вознаграждение, при этом не намереваясь предоставлять мигрантам жилье для фактического проживания

В Пермском крае суд вынес решение по делу о фиктивной постановке на миграционный учет студентов-мигрантов. Двое братьев из Краснокамска обвинялись в том, что в течение 2023–2024 годов они зарегистрировали по адресу дома, который принадлежит их матери, 158 человек. За эти действия они получали денежное вознаграждение, при этом не намереваясь предоставлять мигрантам жилье для фактического проживания.

«Краснокамский городской суд Пермского края признал граждан виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). В качестве наказания братьям были назначены штрафы в размере 250 и 280 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети ВКонтакте.

Адвокаты осужденных обжаловали приговор в Пермском краевом суде, утверждая, что наказание слишком суровое. По их словам, их подзащитные не преследовали корыстных целей, а лишь хотели помочь землякам-студентам, оказавшимся в сложной ситуации, чтобы те не были отчислены из учебных заведений и не подверглись депортации.

