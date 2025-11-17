Черняевский лес в Перми подготовят к зиме более чем за миллион рублей

В Перми ищут подрядчика для уборки Черняевского леса в межсезонье. Работы обойдутся городскому бюджету более чем в миллион рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнять работы до 20 декабря 2025 года. В задачи входит еженедельная уборка территорий для подготовки к зиме: сбор опавших листьев, грязи и мокрого снега. Особое внимание уделят площадке для инвалидов, входным группам, местам отдыха «Золотые пески», «Паутинка», «Солнечная поляна», «Чаша», Ветеранскому, спортплощадкам по улице Братьев Игнатовых, за СК имени Сухарева и у ЖК «Галактика». В обязанности также входит уборка несанкционированных мест размещения бездомных.