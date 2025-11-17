Черняевский лес в Перми подготовят к зиме более чем за миллион рублей
Подрядчику предстоит очищать лес от опавших листьев, грязи и мокрого снега
В Перми ищут подрядчика для уборки Черняевского леса в межсезонье. Работы обойдутся городскому бюджету более чем в миллион рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
«Проведение комплекса уборочных работ на территории ООПТ „Черняевский лес“ на период межсезонья. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,1 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермское городское лесничество“», — говорится в техзадании.
Подрядчику предстоит выполнять работы до 20 декабря 2025 года. В задачи входит еженедельная уборка территорий для подготовки к зиме: сбор опавших листьев, грязи и мокрого снега. Особое внимание уделят площадке для инвалидов, входным группам, местам отдыха «Золотые пески», «Паутинка», «Солнечная поляна», «Чаша», Ветеранскому, спортплощадкам по улице Братьев Игнатовых, за СК имени Сухарева и у ЖК «Галактика». В обязанности также входит уборка несанкционированных мест размещения бездомных.
