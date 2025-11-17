Суд обязал мэрию Перми заплатить турфирме за снос павильона
Решение пока не вступило в законную силу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Арбитражный суд Пермского края вынес решение о взыскании с департамента экономики и промышленной политики администрации Перми компенсации в пользу туристической компании «Финист Трэвел». Ее размер составляет 304 тысяч рублей.
«Весной 2025 года туристическая фирма подала в суд иск с требованием взыскать с департамента 329 тысяч рублей. Причиной обращения в суд стал отказ мэрии продлить договор аренды, в результате чего истцу пришлось демонтировать торговый павильон площадью 28 квадратных метров, расположенный на Костычева, 25 в Перми», — сказано в решении суда от 7 ноября, которое появилось в судебной картотеке.
После того как суд признал отказ в продлении договора незаконным, компания вновь установила павильон на прежнем месте, что повлекло за собой дополнительные финансовые затраты. Суд удовлетворил исковые требования частично. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.
