Челябинских депутатов поблагодарили за помощь в организации фестиваля талантов
Двух депутатов Челябинской городской думы наградили благодарственными письмами
Фото: Пресс-служба Челябинской городской думы
Депутаты Челябинской городской Думы Юрий Скалунов и Станислав Новичихин получили благодарности от сенатора Совета Федерации Натальи Котовой за весомый вклад в организацию фестиваля талантов «Рождённая побеждать». Челябинским парламентариям выразила благодарность заместитель председателя областного правительства Маргарита Павлова за помощь в реализации значимого социального проекта.
«Конкурс „Рожденная побеждать“ — очень актуальный социальный проект, который не только меняет отношение общества к людям с ограниченными возможностями, но и мотивирует многих на новые достижения. Считаю, что такие проекты необходимо поддерживать», — отметил Скалунов.
Скалунов подчеркнул, что в конкурсе принимают участие женщины, которые являются олицетворением красоты, оптимизма и силы духа. Их жизненный настрой служит источником вдохновения для многих людей и побуждает не опускать руки перед трудностями.
Инициатива, нацеленная на поддержку женщин с сильным характером, появилась в Челябинске. За короткое время она превратилась в платформу, позволяющую продемонстрировать стойкость и возможности человеческого духа, где участницы проекта рассказывают о том, как преодолеть все преграды.
В этом году церемония награждения лауреатов премии «Рожденная побеждать» приобрела большой размах. В мероприятии приняли участие представительницы различных регионов России и зарубежных стран. В организации церемонии участвовали специалисты в области хореографии, режиссуры и индустрии красоты. В финале 12 участниц поделились своими историями жизни, ее проблемами и решениями.
