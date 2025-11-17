Челябинских депутатов поблагодарили за помощь в организации фестиваля талантов

Двух депутатов Челябинской городской думы наградили благодарственными письмами Фото: Пресс-служба Челябинской городской думы

Депутаты Челябинской городской Думы Юрий Скалунов и Станислав Новичихин получили благодарности от сенатора Совета Федерации Натальи Котовой за весомый вклад в организацию фестиваля талантов «Рождённая побеждать». Челябинским парламентариям выразила благодарность заместитель председателя областного правительства Маргарита Павлова за помощь в реализации значимого социального проекта.

«Конкурс „Рожденная побеждать“ — очень актуальный социальный проект, который не только меняет отношение общества к людям с ограниченными возможностями, но и мотивирует многих на новые достижения. Считаю, что такие проекты необходимо поддерживать», — отметил Скалунов.

Скалунов подчеркнул, что в конкурсе принимают участие женщины, которые являются олицетворением красоты, оптимизма и силы духа. Их жизненный настрой служит источником вдохновения для многих людей и побуждает не опускать руки перед трудностями.

Инициатива, нацеленная на поддержку женщин с сильным характером, появилась в Челябинске. За короткое время она превратилась в платформу, позволяющую продемонстрировать стойкость и возможности человеческого духа, где участницы проекта рассказывают о том, как преодолеть все преграды.