Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Челябинске военный из ЧВВАКУШ разбился, упав с высоты

17 ноября 2025 в 12:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Военный скончался от полученных травм

Военный скончался от полученных травм

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске военный из ЧВВАКУШ разбился, упав с высоты жилого дома по улице Хариса Юсупова. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Мужчина был действующим военным. Служил в Челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ)», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация уточняется.

Обновлено в 13:02 по Уральскому времени:

«Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал