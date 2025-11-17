Военный скончался от полученных травм Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске военный из ЧВВАКУШ разбился, упав с высоты жилого дома по улице Хариса Юсупова. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Мужчина был действующим военным. Служил в Челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ)», — сообщил URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация уточняется.

Обновлено в 13:02 по Уральскому времени: