Природа

Погода

Челябинская область окажется между южным и северным циклонами: прогнозируется аномальная погода

17 ноября 2025 в 13:35
Аномальное тепло прогнозируется в регионе в конце ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область в предстоящую неделю окажется между южными антициклонами и северными циклонами. В регионе ожидается контрастная погода с температурными качелями, при этом прогнозируется аномальное тепло, сообщили синоптики Гидрометеоцентра. 

«На неделе Южный Урал будет находиться в промежуточной зоне между южными антициклонами и северными циклонами. Поэтому ожидается неустойчивая и контрастная погода, температурные качели в регионе также будут сохраняться», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра в telegram-канале. 

В Челябинской области в предстоящую неделю с 17 по 23 ноября пройдут осадки, возможен гололед. Температурный фон ожидается аномально выше средних многолетних значений. Обычно в третьей декаде ноября в Челябинской области «по-зимнему» холодно. 

В Челябинской области 18 ноября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью в низинах похолодает до — 12 градусов,  днем потеплеет до +5 градусов. В Челябинске осадки не прогнозируются. В предстоящую ночь температура воздуха опустится до —6 градусов, завтра днем столбики термометров поднимутся до +1,+3 градусов. 

Челябинские трассы в ближайшие сутки превратятся в «катушки». 18 ноября на дорогах региона ожидается образование наледи, говорится в прогнозе от регионального филиала ФГБУ «Уральское УГМС». Водителей просят соблюдать необходимые меры предосторожности, в частности, не нарушать скоростной режим.

