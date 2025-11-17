Челябинская область окажется между южным и северным циклонами: прогнозируется аномальная погода

Аномальное тепло прогнозируется в регионе в конце ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинская область в предстоящую неделю окажется между южными антициклонами и северными циклонами. В регионе ожидается контрастная погода с температурными качелями, при этом прогнозируется аномальное тепло, сообщили синоптики Гидрометеоцентра.

«На неделе Южный Урал будет находиться в промежуточной зоне между южными антициклонами и северными циклонами. Поэтому ожидается неустойчивая и контрастная погода, температурные качели в регионе также будут сохраняться», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра в telegram-канале.

В Челябинской области в предстоящую неделю с 17 по 23 ноября пройдут осадки, возможен гололед. Температурный фон ожидается аномально выше средних многолетних значений. Обычно в третьей декаде ноября в Челябинской области «по-зимнему» холодно.

В Челябинской области 18 ноября ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью в низинах похолодает до — 12 градусов, днем потеплеет до +5 градусов. В Челябинске осадки не прогнозируются. В предстоящую ночь температура воздуха опустится до —6 градусов, завтра днем столбики термометров поднимутся до +1,+3 градусов.