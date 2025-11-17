Челябинцам предлагают 55 тысяч в месяц за подработку в банковской сфере

Подработка в банковской сфере пользуется популярностью у соискателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в сентябре-октябре 2025 года спрос на подработку в сфере банковских услуг вырос на 59%, а исполнителям предлагали в среднем 55 913 рублей в месяц при неполной занятости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Подработка».

«В сентябре-октябре 2025 года изменился спрос на частичную занятость в различных сферах бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в Челябинской области заметно увеличилось число предложений о подработке в сфере банковских и финансовых услуг — рост составил 59%, а исполнителям предлагали в среднем 55 913 рублей в месяц при неполной занятости», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Доход зависит от нескольких факторов — количества смен, региона, специфики выполняемых задач и имеющегося опыта. Реальные заработки могут отличаться от средних.

В целом по стране отмечается интерес к гибкой занятости не только со стороны бизнеса, но и со стороны исполнителей, говорит директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. «С начала года число откликов исполнителей на предложения о подработке увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом частичная занятость позволяет исполнителям получать дополнительный доход и подрабатывать по удобному графику», — говорит Яськин.