Челябинцам предлагают 55 тысяч в месяц за подработку в банковской сфере
Подработка в банковской сфере пользуется популярностью у соискателей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области в сентябре-октябре 2025 года спрос на подработку в сфере банковских услуг вырос на 59%, а исполнителям предлагали в среднем 55 913 рублей в месяц при неполной занятости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Подработка».
«В сентябре-октябре 2025 года изменился спрос на частичную занятость в различных сферах бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в Челябинской области заметно увеличилось число предложений о подработке в сфере банковских и финансовых услуг — рост составил 59%, а исполнителям предлагали в среднем 55 913 рублей в месяц при неполной занятости», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Доход зависит от нескольких факторов — количества смен, региона, специфики выполняемых задач и имеющегося опыта. Реальные заработки могут отличаться от средних.
В целом по стране отмечается интерес к гибкой занятости не только со стороны бизнеса, но и со стороны исполнителей, говорит директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. «С начала года число откликов исполнителей на предложения о подработке увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом частичная занятость позволяет исполнителям получать дополнительный доход и подрабатывать по удобному графику», — говорит Яськин.
До 76,7 тысячи рублей в месяц на подработке могут заработать водители-экспедиторы в Челябинской области, сообщили URA.RU ранее в пресс-службе платформы «Авито Работа». Востребованность профессии связана с активным развитием торговли. Но пока самым популярным вариантом для подработки в Челябинской области остается должность курьера со средним предложением в 54,8 тысячи рублей.
