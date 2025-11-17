Проект бюджета Челябинска на будущий год выложат на сайте администрации, чтобы с ним ознакомились горожане

Бюджет Челябинска вскоре появится на открытых площадках, говорит Шин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площадках мэрии и гордумы вскоре появится проект бюджета Челябинска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщила заместитель главы города по экономике и финансам Виктория Шин, передает корреспондент URA.RU.

«Скоро на площадках мэрии, гордумы для граждан появится проект бюджета Челябинска на будущий год. Это первый шаг к будущим публичным слушаниям по бюджету», — сообщила Шин по итогам аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

В Челябинске ранее в бюджет города на 2025 год были внесены изменения. Бюджет увеличился на 144 миллиона рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций. Более 64 миллионов рублей направили на мероприятия по социальной поддержке населения, в том числе по предоставлению субсидий для компенсации транспортных расходов отдельным категориям граждан. Дополнительные финансы выделены для развития системы образования, поддержки и совершенствования объектов городской культуры, а также на реализацию ряда других муниципальных программ.

Бюджет Челябинской области на будущий год ранее поступил для рассмотрения во все комитеты законодательного собрания региона. На заседаниях комитетов планируется выработать решения для принятия законопроекта в первом чтении. Общественное обсуждение проекта бюджета на официальном сайте ЗСО прошло с 10 по 13 ноября.