В Магнитогорске пенсионерка пыталась пройти в суд с острой пикой
Пристав не дал пенсионерке пронести опасный предмет в здание суда
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Магнитогорске пенсионерка пыталась пройти в суд с острой пикой, спрятанной в корпус трости. Выявить опасность смог судебный пристав Алексей Данилов, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону.
«Досматривая вещи посетительницы, Данилов обратил внимание, что металлодетектор срабатывает на трость, хотя по внешнему виду она не выглядела металлической. На вопрос, нет ли внутри трости детали, содержащей металл, пенсионерка сначала ответила отрицательно, а потом вспомнила, что да, есть такая деталь в виде пики. На то, что трость разборная, указывало и резьбовое соединение. Внутри действительно оказалась заостренная пика», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону.
Женщина пояснила, что трость ей подарил сын. Вещь отнесли в машину, после чего женщина с легкостью прошла досмотр.
«Благодаря бдительности судебных приставов по ОУПДС ГУФССП России по Челябинской области за 10 месяцев 2025 года выявлено около трех с половиной тысяч запрещенных к проносу предметов. Главный результат такой работы — недопущение чрезвычайных происшествий в зданиях судов Челябинской области», — отметили в ведомстве.
