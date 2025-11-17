В Магнитогорске пенсионерка пыталась пройти в суд с острой пикой

«Досматривая вещи посетительницы, Данилов обратил внимание, что металлодетектор срабатывает на трость, хотя по внешнему виду она не выглядела металлической. На вопрос, нет ли внутри трости детали, содержащей металл, пенсионерка сначала ответила отрицательно, а потом вспомнила, что да, есть такая деталь в виде пики. На то, что трость разборная, указывало и резьбовое соединение. Внутри действительно оказалась заостренная пика», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону.