Челябинск избавили от 800 незаконных ларьков и прилавков

В Челябинске продолжается ликвидация незаконных торговых объектов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала года убраны с улиц более 800 незаконных ларьков и прилавков. Об этом рассказал заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«С начала года из города вывезли более 800 незаконных нестационарных торговых объектов. Из них более 500 — ларьки», — пояснил Агеев.