Челябинск избавили от 800 незаконных ларьков и прилавков
В Челябинске продолжается ликвидация незаконных торговых объектов (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске с начала года убраны с улиц более 800 незаконных ларьков и прилавков. Об этом рассказал заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«С начала года из города вывезли более 800 незаконных нестационарных торговых объектов. Из них более 500 — ларьки», — пояснил Агеев.
На улицах Челябинска продолжаются рейды по незаконной торговле, на минувшей неделе совместно с сотрудниками полиции составлен 21 протокол по материалам, поступившим из администрации района. В начале октября было снесено 630 незаконно установленных ларьков и строений, 412 из них — киоски и павильоны.
