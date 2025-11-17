Логотип РИА URA.RU
Общество

Текслер осмотрел в Миасском новый хоккейный корт, построенный по его поручению

17 ноября 2025 в 12:38
Текслер сегодня работает в Красноармейском районе

Фото: Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новый хоккейный корт в селе Миасском Красноармейского района. Отдельно губернатору был представлен проект возведения теплого пристроя, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. 

«Рабочую поездку в Красноармейский район Текслер начал с осмотра нового хоккейного корта в селе Миасском. Спортивное сооружение построено по поручению губернатора», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. 

Центральный стадион в селе Миасском Текслер посещал в 2023 году. Тогда спортсмены рассказали, что давно мечтают о крытом ледовом корте. И было сформировано поручение о строительстве объекта, который уже принимает хоккеистов. 

Размеры каркасного корт составляют 62 на 34 метра с двойным тентом и утеплителем. Корт оснащен профессиональными травмобезопасными хоккейными бортами. Объект расположен около спортивно-оздоровительного комплекса «Колос».

Каркасные корты — доступное решение для развития спортивной инфраструктуры в муниципалитетах, считает Текслер. «Строительство больших ледовых дворцов — дорогостоящая история, особенно для сельских территорий, но развивать спортивную инфраструктуру здесь необходимо. Такой формат позволяет быстро и качественно создавать условия для занятий хоккеем круглый год», — уточнил губернатор. В планах — масштабировать этот опыт по области. 

Глава Красноармейского района Сергей Сергеев показал губернатору проект теплого пристроят с раздевалками, зонами ожидания для родителей и кафе. Также планируется реализация проекта благоустройства вокруг хоккейного корта и всего спортивного комплекса «Колос».

В самом «Колосе» недавно также прошел ремонт. Сейчас здесь проходят тренировки команд по баскетболу, волейболу, также есть секция по борьбе.

Всего в Челябинской области сейчас 32 крытых спортивных площадки с искусственным льдом. Почти 50 тысяч человек занимаются хоккеем. 

