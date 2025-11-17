В Челябинске заработал бот, через который можно пожаловаться на припаркованные на газоне машины

Пожаловаться на нарушителей можно с помощью специального бота (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске заработал новый бот, с помощью которого можно пожаловаться на припаркованные на газонах машины. Об этом сообщил заместитель главы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«Есть специальный чат-бот, где челябинцы могут пожаловаться на нарушителей, которые паркуются на газонах», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Присылать адреса и фото можно через бот: @blago_gazon_bot.

За минувшую неделю в маршрут комплекса видеофиксации было добавлено еще более ста адресов, где машины паркуются на газонах. Всего теперь более 400 адресов.

Важно акцентировать внимание водителей в Челябинске, что такая система заработала, отметил глава города Алексей Лошкин. «Еще раз нужно акцентировать внимание, что такая система в Челябинске заработала. Нужно наводить во всех дворах порядок с парковкой», — добавил мэр.

В Челябинске в бюджет города от нарушителей, которые паркуются на газонах, поступило 85 тысяч рублей штрафов, сообщил ранее Агеев. На прошлой неделе в маршрут комплекса автоматической фиксации нарушений было добавлено 300 адресов. Но заявки от жителей города по добавлению адресов продолжали принимать. Штрафы выписываются автоматически.