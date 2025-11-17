Логотип РИА URA.RU
На челябинском участке М-5 выявили место концентрации ДТП

17 ноября 2025 в 11:14
На трассе для предотвращения аварий ввели ограничения

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области выявили место концентрации ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», речь идет об участке в Каслинском районе.

«По результатам анализа аварийности за семь месяцев 2025 года участок км 109+186 — км 110+000 автомобильной дороги федерального значения М-5 „Урал“, подъезд к городу Екатеринбург (Каслинский МО) признан местом концентрации дорожно-транспортных происшествий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Принято решение ввести ограничения на этом участке: снизить максимально разрешенную скорость движения до 50 километров в час.

Для соблюдения скоростного режима на участке установили знаки. Также ведется фото- и видеофиксация.

