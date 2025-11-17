В Челябинске подорожал новогодний стол

Траты на новогодний стол стабильно растут (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Накрыть новогодний стол в последние дни декабря 2025 года стало дороже, чем годом ранее. Традиционные салаты «Оливье» и «Под шубой», бутерброды с икрой, а также мандарины и шампанское обойдутся в сумму более 10 тысяч рублей на четырех человек. Насколько подорожало празднование Нового года и как можно сэкономить — читайте в материале URA.RU.

Салатики

Без традиционных «Оливье» и «Под шубой» обходится редкий новогодний стол. Хозяюшки часто желают удивить домочадцев и гостей, используя новые рецепты. Многие паблики сейчас, к примеру, предлагают приготовить салаты, приуроченные к предстоящему Году лошади по китайскому календарю. Они смогут стать достойным украшением праздника.

Салаты «Оливье» и «Под шубой» традиционно украшают новогодний стол









При этом после удорожания стоимости большинства овощей классические новогодние салаты станут несколько дороже. Так, для них непременно требуется купить картофель, свеклу, морковь, лук. Подорожали и зеленый горошек, и маринованные огурцы. В результате порция салата неизбежно стала дороже на 20-30%.

Экономичные хозяйки начинают подготовку к любимому празднику за несколько месяцев. Фраза «не трогай, это на Новый год» обретает сейчас второе дыхание, так как продукты, найденные по акциям, должны долежать в закромах до 31 декабря. Таким образом можно существенно сэкономить на консервации, например.

Икра красная

В большом холле гипермаркета «Пятерочка» за отдельным столом сидела женщина и ела ложкой икру. Вокруг нее стояли разноцветные баночки как минимум пяти разных производителей. Ела она икру с большим аппетитом, без хлеба, щедро угощая прохожих, заглянувших за дежурным батоном и молоком. Не попробовать было невозможно.

Икру подают отдельно, а также в тарталетках, на бутербродах и даже в салатах

«Вот эта чуть солонее, эта покрупнее будет, но подороже. Самая дорогая — эта банка, но она не настолько вкусная, как та, что вы сейчас пробуете», — рассказывала женщина в длинной цветастой юбке.

На входе стоял рекламный штендер с указанием дат и мест распродажи икры, в этом магазине акция неожиданно работала только сегодня. Конечно, перепробовав содержимое банок каждого производителя, я взяла две штуки. Акция же.

Лишь спустя пару дней, в самый канун Нового года, сравнивая цены на шампанское, увидела идентичную банку икры на сто рублей дешевле. Новогодняя магия, но икра от цыганки была вполне вкусной и довольно натуральной. Персонально для меня шоу с дегустацией обошлось недорого, всего в 200 рублей.

Оставим за бортом советы по выбору разных видов икры — они есть на разный вкус и кошелек. Морали тоже не будет, будет рекомендация сравнивать цены лично или с помощью различных приложений. Дегустировать тоже можно, конечно, и даже нужно, но вот сразу покупать не обязательно.

Шампанское

Классическое украшение новогоднего стола — бутылка советского шампанского, благо под Новый год ящиками с шипучкой набит каждый магазин. Средняя цена на недорогие бренды начинается от 300 рублей за бутылку, в сетевых магазинах часто бывают акции и распродажи, поэтому можно легко сэкономить на символе праздника.

Выбор игристых вин сейчас огромен, простая шипучка обойдется в сумму около 300 рублей





Однако следует учитывать, что по 300-500 рублей вы купите разве что игристое вино. А цена на шампанское, изготовленное по классической технологии брожения, стоит от 800-900 рублей за бутылку.

Мандарины

Надо пробовать. В декабре магазины и рынки наполнятся бесчисленными сортами новогодних цитрусовых, но далеко не каждый из них подарит праздничное ощущение.

Мандарины надо пробовать





«Однажды мы взяли большую сетку ярких мандаринов, а они оказались кислыми, ну совершенно невкусными. Пришлось на Новый год брать другие, а эти так и пролежали в холодильнике, пока не сварили из них компот и глинтвейн», — рассказывает челябинец Александр.

Сейчас в сетевых магазинах Челябинска цена на мандарины стартует от 150 рублей. Но такие выглядят неспелыми и даже внешне невкусными. Хорошие с яркой оранжевой кожурой — от 200 рублей за килограмм.

Цена вопроса

В 2024 году общая сумма чека при горячем с уткой, двух салатах, бутербродах с икрой и нарезке составит в среднем 6 653 рубля на четырех человек. По данным эксперта Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, стоимость новогоднего стола в 2025 году для семьи из четырех человек составит 10462,4 рубля, что больше прошлогодней стоимости продуктовой корзины на 57%.

Стоимость новогоднего стола превысила десять тысяч рублей








