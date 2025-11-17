Челябинцы помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ
Челябинцы разыграли голевую комбинацию
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ночь на 17 ноября американский хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (в овертайме). Авторами голевой передачи и гола стали челябинцы Яков Тренин и Данила Юров.
Победа «Миннесоты» стала результатом слаженной игры и усилий нескольких хоккеистов. В основное время отличились Йоэль Эрикссон Эк и челябинец Яков Тренин, которому ассистировал его земляк Данила Юров. Для Юрова этот ассист стал первым в НХЛ. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов.
У «Вегаса» голы забили Райлли Смит и Павел Дорофеев. Иван Барбашев отметился голевой передачей.
Данила Юров — хоккеист из Магнитогорска, воспитанник школы «Металлург». Он был выбран «Миннесотой» на драфте 2022 года, подписал трехлетний контракт новичка в 2025 году и уже забросил свою первую шайбу в НХЛ.
Яков Тренин, родившийся в Челябинске, начал свою карьеру в России. В 2008—2014 годах выступал в различных турнирах для соответствующих возрастных групп в составе «Трактора». Затем его путь продолжился в Северной Америке и других клубах КХЛ. С 1 июля 2024 года он выступает за «Миннесоту Уайлд» по четырехлетнему контракту.
