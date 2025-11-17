Челябинцы помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ

Челябинцы разыграли голевую комбинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 17 ноября американский хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (в овертайме). Авторами голевой передачи и гола стали челябинцы Яков Тренин и Данила Юров.

Победа «Миннесоты» стала результатом слаженной игры и усилий нескольких хоккеистов. В основное время отличились Йоэль Эрикссон Эк и челябинец Яков Тренин, которому ассистировал его земляк Данила Юров. Для Юрова этот ассист стал первым в НХЛ. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов.

У «Вегаса» голы забили Райлли Смит и Павел Дорофеев. Иван Барбашев отметился голевой передачей.

Данила Юров — хоккеист из Магнитогорска, воспитанник школы «Металлург». Он был выбран «Миннесотой» на драфте 2022 года, подписал трехлетний контракт новичка в 2025 году и уже забросил свою первую шайбу в НХЛ.

