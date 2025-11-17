Челябинск входит в зиму без аварий на трубах отопления

Отключения единичны и связаны с локальными внутридомовыми сетями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинск приближается к зимнему сезоне без аварий на трубах отопления. Обращения от жителей единичны и касаются внутридомового оборудования, сообщил в рамках аппаратного совещания замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня все источники, локальные в том числе, работают штатно. Теплоноситель всем потребителям продается в полном объеме. Все аварийные ситуации отрабатываем в установленные сроки, они касаются внутридомовых сетей», — отметил Астахов.

Глава города Алексей Лошкин потребовал, чтобы на все обращения были оперативно проведены все необходимые работы управляющими компаниями. Тепло жителям должно возвращаться в сжатые сроки.

Продолжение после рекламы

«Случаев мало, но они происходят. Пусть исправляют оперативно. Не должно быть обращений. А если они есть, должны устраняться в сжатые сроки», — подчеркнул Лошкин.