Разгром «Махонинских», аресты в ФСИН, миллиарды Струковых, квартира депутата: 11 челябинских событий недели

На неделе челябинским судам пришлось рассматривать несколько громких дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области продолжается серия коррупционных разоблачений: от арестов высокопоставленных тюремщиков до конфискации миллиардных активов у олигархов. Так были задержаны три чиновника ГУФСИН, «Махонские» лишились 2,5 млрд рублей, а экс-владелец «Южуралзолота» — 4,9 млрд. Об этих и других событиях недели с 10 по 16 ноября читайте в дайджесте URA.RU.

Задержание и арест высокопоставленных гуфсиновцев, включая Бульчука

Предполагается, что задержанные использовали производственные мощности и осужденных для личного обогащения Фото: очевидец © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ФСБ пришли за несколькими высокопоставленными работниками ГУФСИН. В их число вошел первый заместитель главы регионального управления Сергей Бульчук, начальник отдела собственной безопасности ГУФСИН по региону полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер управления полковник внутренней службы Марина Уфимцева, а также представитель коммерческой организации. Все они фигурируют в деле, связанном с коррупцией. В субботу, 15 ноября, им избрали меру пресечения. Руководители проведут в СИЗО почти два месяца — до 12 января.

Суд по «Махонинским»

Махонина задержали по подозрению в организации преступного сообщества Фото: очевидец © URA.RU

По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации суд принял решение об изъятии в пользу государства имущества, принадлежащего организованной преступной группе «Махонинские». Сумма активов — около 2,5 млрд рублей. Под конфискацию попало как движимое, так и недвижимое имущество не только семьи Махониных, но и связанных с ней менеджеров. Глава семьи и лидер ОПГ Александр Махонин был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него и других участников группы возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества. Объединение «Махонинские» признали экстремистским, а деятельность его на территории РФ запретили.

Также отправлена в СИЗО замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» майор Анна Горбунова. Ее считают соучастницей вымогательства «махонинскими» восьми миллионов рублей у 22-летнего парня. Жертву пытали. Собрали для вас подробности дела об ОПГ в сюжете.

В рамках иска Генпрокуратуры РФ о признании объединения «Махонинские» экстремистским, ФСБ вышла на след Горбуновой Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Миллиарды Струкова

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 4,9 млрд рублей с экс-владельца «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова, его родственников и менеджеров в рамках национализации компании. Заседания проходили в закрытом для СМИ режиме. Государству отошли 3,5 млрд рублей, а еще активы на 1,4 млрд рублей, включая жилую недвижимость. Среди ответчиков — Струков, его бывшая супруга Людмила, дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, внучка Ульяна Кузнецова, гражданская жена Елена Додик, Андрей Верзилин (номинальный владелец винодельни «ВК Сатера») и другие доверенные лица. Холдинг ЮГК, ранее принадлежавший вице-спикеру заксобрания Челябинской области Струкову, был национализирован в июле. Следствие посчитало, что предприниматель незаконно получил контроль над имуществом с использованием служебного положения. Подробнее читайте в сюжете.

Начало суда на первым замглавы Миндора Харченко

Харченко предлагал залог в размере 5,5 миллиона рублей в обмен на домашний арест Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Началось рассмотрение уголовного дела первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК РФ) и коррупции (ст. 290 УК РФ). Суд продлил срок содержания под стражей до 1 мая. Харченко признал вину и раскаялся, просил выпустить его под залог в 5,5 млн рублей или под домашний арест, ссылаясь на помощь в восстановлении ДНР и Крыма, награды, а также проживание с супругой в Челябинске (хотя прописан в Санкт-Петербурге). Прокурор возразил, указав на его обширные связи и риск влияния на процесс. По версии следствия, Харченко закрывал глаза на недостатки в ремонте дороги «Чебаркуль — Мисяш — М-5 „Урал“». Помимо этого он получил взятку мобильным телефоном за содействие в приемке товаров и услуг по контрактам на интеллектуальную транспортную систему. Общий ущерб превысил 92 млн рублей. Харченко был задержан УФСБ в конце декабря 2024 года.

Супруга Антипова попросила о банкротстве

Супруга олигарха Юрия Антипова и экс-совладелица национализированных активов Группы ЧЭМК, ранее входившая в рейтинг Forbes самых богатых россиянок, Людмила Антипова подала заявление о признании себя банкротом. Суд рассмотрит вопрос о принятии заявления и проведении заседания по его обоснованности. Решение о национализации ЧЭМК было принято в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Семьям Антиповых, Аристовых и Кретовых солидарно предъявлены требования на 105 млрд рублей, значительная часть которых взыскана со счетов, включая пенсию Людмилы Антиповой.

Дело экс-начальника ГАИ Челябинска Гайде

В суде рассматривается иск об обращении в доход государства имущества семьи бывшего начальника ГАИ города Александра Гайде, обвиняемого в превышении должностных полномочий и коррупции. Изъять намерены автомобили, земельные участки, коттедж в селе Кайгородово и денежные средства на сумму около 3,5 млн рублей. Ответчиками указаны Гайде, его дочь Виктория и отец Владимир, на которых, по данным следствия, было переписано имущество во время службы экс-силовика. Задержанный в мае сотрудниками УФСБ вместе с бизнесменом Ромиком Варданяном, Гайде подозревается в получении взяток от директора ООО «Капиталстрой» за покровительство фирме.

У депутата гордумы Галкина изымают квартиру в Москве

У депутата гордумы Челябинска Александра Галкина через суд изымают квартиру в Москве на основании закона, контролирующего соответствие расходов должностных лиц их доходам. Ответчиками по делу выступают Галкин и его жена Инна Мирошкина, третьими лицами — родственники депутата и бывший парламентарий региона Дмитрий Ларин. Галкин, избранный в думу в 2019 году и переизбранный в 2024-м, рассказал URA.RU, что узнал об иске недавно: прокуратура усомнилась в законности средств на покупку жилья. По словам Галкина, недвижимость он купил в ипотеку и на займы.

Новый зам Текслера Юрий Подшивалов

Юрий Подшивалов назначен заместителем председателя правительства Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор, председатель правительства Алексей Текслер. Ранее Подшивалов занимал пост зампредседателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области, откуда ушел в октябре после учреждения новой должности вице-премьера. Ему 40 лет, родился в Челябинске, окончил с отличием юридический факультет ЧелГУ, работал в администрации Карабаша, УФАС, преподавал в вузах, занимал руководящие должности в Главном контрольном управлении и ЧГПУ, а с 2016 года — в КСП.

И первый зам из Коми в челябинском СК

Полковник юстиции Алексей Лыжин назначен первым заместителем главы Следственного управления СКР по Челябинской области, сменив ушедшего на повышение Ахмеда Асхабова. Ранее Лыжин занимал аналогичную должность в Республике Коми. Его кандидатура была согласована в центральном аппарате ведомства. Хотя по слухам он должен был возглавить региональный следком, пока ведомство остается без руководителя после отставки полковника Алексея Колбасина.

Билеты на «Ласточку» подорожают

С 1 января 2026 года билеты на электропоезда «Ласточка» в Челябинской области подорожают в среднем на 6%. Например, поездка до Троицка в бизнес-классе увеличится с 1179 до 1260 рублей, во втором классе — с 616 до 658 рублей; до Магнитогорска — Пассажирского в бизнес-классе — с 2820 до 3012 рублей, во втором — с 1205 до 1287 рублей. Цены также вырастут до промежуточных станций Карталы и Тамерлан, при этом наибольший рост ожидается в бизнес-классе.

Челябинец выиграл 15 млн в лотерею