В Тюменской области семье погибшего участника СВО отказали в выплате

В Тюменской области семье погибшего участника СВО отказали в получении единовременного пособия. Находясь в зоне боевых действий, мужчина приобрел заболевание из-за которого его должны были уволить со службы и выплатить компенсацию, однако, мужчина скончался, а его родственникам пришел отказ на получение средств. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Супруг заявительницы в период участия в специальной военной операции приобрел заболевание, из-за которого признан не годным к военной службе и подлежал увольнению с выплатой единовременного пособия. Мужчина, не успев уволиться и получить выплаты, скончался. После обращения в страховую компанию, заявительнице отказано в получении единовременного пособия, так как при жизни ее супруг самостоятельно за получением данной выплаты не обращался», — сообщили в ведомстве.
В целях защиты интересов вдовы и несовершеннолетнего ребенка погибшего тюменца прокуратура подала иск о признании права на пособие. Суд удовлетворил требования надзорного органа, признав за семьей право получить предусмотренную выплату. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проследит за его исполнением.
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