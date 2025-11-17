В Перми в суде потребовали допросить народного артиста РФ Евгения Миронова

Суд отказал в ходатайстве о вызове Евгения Миронова Фото: Роман Наумов © URA.RU

Адвокаты художественного руководителя пермского Театра-Театра Бориса Мильграма в суде попросили допросить популярного актера, народного артиста РФ, руководителя Театра наций Евгения Миронова. По мнению защиты Мильграма, Миронов может дать оценку профессиональным качествам главы пермского театра, которого требует уволить прокуратура.

«Адвокат Мильграма Оксана Пономарева выступила с ходатайством о вызове в качестве свидетеля Евгения Миронова. По словам юриста, поскольку прокуратура настаивает на увольнении руководителя учреждения, необходимо рассмотреть его профессиональную компетентность, и Евгений Миронов может предоставить эти сведения», — сообщает «Новый компаньон». Предполагалось расспросить Миронова по видеосвязи, но суд отказал в таком ходатайстве.