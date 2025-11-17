Власти Перми потратят более 52 млн рублей на «умные» фонари
В городе установят почти две тысячи фонарей с интеллектуальным управлением
МКУ «Горсвет» объявило о закупке почти двух тысяч светильников с управляемым источником питания. «Умные» фонари обойдутся бюджету Перми в 52,5 млн рублей. Поставка ожидается до 15 декабря 2025 года.
«Поставка светильников наружного освещения. Начальная и максимальная цена контракта составляет 52,5 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Горсвет“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Закупка проводится в рамках проекта по замене светильников на оборудование с системой интеллектуального управления. Всего учреждение закупает 1 964 светильника с управляемым источником питания. Новое оборудование будет интегрировано в существующую систему: светильники должны быть совместимы с программным обеспечением, которое уже использует заказчик. С его помощью осуществляются передача данных о состоянии светильников и контроллеров, установка расписания горения и диммирования.
