Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти Перми потратят более 52 млн рублей на «умные» фонари

Власти Перми закупают уличные светильники за 52,5 млн рублей
17 ноября 2025 в 13:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В городе установят почти две тысячи фонарей с интеллектуальным управлением

В городе установят почти две тысячи фонарей с интеллектуальным управлением

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

МКУ «Горсвет» объявило о закупке почти двух тысяч светильников с управляемым источником питания. «Умные» фонари обойдутся бюджету Перми в 52,5 млн рублей. Поставка ожидается до 15 декабря 2025 года.

«Поставка светильников наружного освещения. Начальная и максимальная цена контракта составляет 52,5 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Горсвет“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Закупка проводится в рамках проекта по замене светильников на оборудование с системой интеллектуального управления. Всего учреждение закупает 1 964 светильника с управляемым источником питания. Новое оборудование будет интегрировано в существующую систему: светильники должны быть совместимы с программным обеспечением, которое уже использует заказчик. С его помощью осуществляются передача данных о состоянии светильников и контроллеров, установка расписания горения и диммирования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал