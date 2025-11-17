В Ханты-Мансийске задержаны четыре авиарейса

В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны четыре авиарейса из-за позднего прибытия самолетов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В международном аэропорту Ханты-Мансийска задержаны четыре авиарейса до Белоярского, Омска и Сургута. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

«Белоярский, 10,00. Регистрация окончена, задержан до 17.11, 16:15. Белоярский, 12:45, задержан до 15:40. Омск, 14:00, задержан до 20:05. Сургут, 21:00, задержан до 18.11, 02,05», — сообщается на онлайн-табло аэропорта. В справочной журналисту URA.RU сообщили, что задержка рейсов связана с поздним прибытием судна.