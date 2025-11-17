Власти Сургута сообщили о ликвидации колейности на городских дорогах

В Сургуте провели большую дорожную работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В 2025 году в Сургуте устранили колейность на сорока участках дорог, отремонтировали 38 объектов улично-дорожной сети и провели масштабный ямочный ремонт. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«Все запланированные объекты выполнены, планы реализованы. Работа проведена большая: колейность ликвидирована на площади около 54 тысяч квадратных метров на сорока участках, отремонтированы объекты площадью 270 тысяч квадратных метров протяженностью тридцать три километра», — сообщила Коршунова.

Строительные организации также восстановили 13 внутриквартальных проездов, восемь из которых ведут к социально значимым объектам, и обновили тротуары в десяти локациях. Все работы выполнили с учетом доступности для маломобильных граждан: понизили бордюры у переходов и заездов, установили тактильную плитку.

По словам Коршуновой, в ходе работ подрядчикам делали небольшие замечания, но все они были устранены. На дорожную кампанию 2025 года направили около 1,7 миллиарда рублей. Финансирование обеспечили городской и окружной бюджеты, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».