Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Житель Иркутска набросился с ножом на полицейских в ХМАО во время задержания

17 ноября 2025 в 13:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд на два месяца отправил под арест мужчину за нападение с ножом на полицейских

Суд на два месяца отправил под арест мужчину за нападение с ножом на полицейских

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Иркутска ударил ножом двоих полицейских из Югры, оказывая сопротивление при задержании. Он заключен под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«[Мужчина] в ходе задержания оказал насилие, опасное для здоровья, в отношении представителей власти — сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нягани. [Он] причинил одному сотруднику резанную рану лица справа, другому сотруднику колото-резанную рану правой кисти с повреждением сухожилия разгибателя второго пальца», — сообщает пресс-служба судов.

Няганский городской суд избрал 48-летнему жителю Иркутска меру пресечения. Он отправлен под арест на два месяца.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал