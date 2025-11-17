Житель Иркутска набросился с ножом на полицейских в ХМАО во время задержания

Суд на два месяца отправил под арест мужчину за нападение с ножом на полицейских Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Иркутска ударил ножом двоих полицейских из Югры, оказывая сопротивление при задержании. Он заключен под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«[Мужчина] в ходе задержания оказал насилие, опасное для здоровья, в отношении представителей власти — сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нягани. [Он] причинил одному сотруднику резанную рану лица справа, другому сотруднику колото-резанную рану правой кисти с повреждением сухожилия разгибателя второго пальца», — сообщает пресс-служба судов.