Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Целый микрорайон Екатеринбурга встал в огромную пробку из-за одного ДТП

В Екатеринбурге ДТП парализовало движение на Уктусе
17 ноября 2025 в 16:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На место ЧП приехали инспекторы

На место ЧП приехали инспекторы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге одно лобовое ДТП стало причиной огромной пробки вечером 17 ноября на Уктусе. Движение стоит уже второй час, рассказал URA.RU читатель.

«Длинная пробка выстроилась на улице Щербакова из-за аварии возле остановки „Прониной“. Движение стоит в обе стороны», — сказал собеседник. На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Продолжение после рекламы

Фото: «Яндекс. Карты»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал