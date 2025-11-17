Целый микрорайон Екатеринбурга встал в огромную пробку из-за одного ДТП

На место ЧП приехали инспекторы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге одно лобовое ДТП стало причиной огромной пробки вечером 17 ноября на Уктусе. Движение стоит уже второй час, рассказал URA.RU читатель.

«Длинная пробка выстроилась на улице Щербакова из-за аварии возле остановки „Прониной“. Движение стоит в обе стороны», — сказал собеседник. На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

