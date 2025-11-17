Екатеринбургского тренера-педофила Сушко вновь посадили в колонию

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет в колонии строгого режима. По месту отбывания наказания он будет под наблюдением врача-психиатра», — сказали в суде. Приговор в законную силу не вступил.

По мнению следствия, в июле 2024 года Сушко зашел в подъезд многоквартирного жилого дома, снял перед девочкой штаны и показал половой член. Она убежала и сообщила об этом родителям. Эпизод попал на камеру домофона, Алексея задержали. Против него возбудили дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ.

Ранее Сушко уже отбывал наказание за мастурбацию перед несовершеннолетней. В ноябре 2017 года в одном из спортивных клубов Екатеринбурга Алексей, как доказано судом, мастурбировал рядом с семилетней девочкой. Он сидел с ней на диване и прикрывался папкой. Сам тренер заявлял, что невиновен. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как тренер несколько раз здоровался за руку с проходившими мимо людьми, рядом с ними находились секретарь и два менеджера. Приговор он получил в 2018 году. В августе 2023-го суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы.