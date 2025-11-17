Краснокнижного хищника завезли в Екатеринбург. Фото
Масса орланов достигает 9,5 кило (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В екатеринбургский аэропорт Кольцово доставили белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу, прямиком из Магаданской области. В дальнейшем птицу привезут на одно из предприятий региона, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Птица предназначена для содержания на одном из предприятий, расположенных в Свердловской области. При выполнении контрольно-надзорных мероприятий в отношении хищника нарушений не выявлено», — пояснили в ведомстве.
Белоплечий орлан — крупная хищная птица семейства ястребиных, масса которых достигает 9,5 кило. Она обитает на прибрежной территории северо-восточной Азии. Питается в основном рыбой.
Фото: пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора
