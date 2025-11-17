Свердловский министр попросилась в отставку
Светлана Учайкина возглавляла областной минкульт с 2016 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина написала заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Светлана Учайкина подала заявление на увольнение», — рассказал собеседник. Сама Учайкина на звонок корреспондента не ответила.
Как ранее сообщало URA.RU, Учайкина после отставки может перейти в законодательное собрание Свердловской области. Причиной отставки стало достижение чиновницей предельного возраста для нахождения на государственной службе. Среди ее потенциальных сменщиков — руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!