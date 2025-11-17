Логотип РИА URA.RU
Политика

Свердловский министр попросилась в отставку

Светлана Учайкина покидает министерство культуры Свердловской области
17 ноября 2025 в 14:02
Светлана Учайкина возглавляла областной минкульт с 2016 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина написала заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Светлана Учайкина подала заявление на увольнение», — рассказал собеседник. Сама Учайкина на звонок корреспондента не ответила.

Как ранее сообщало URA.RU, Учайкина после отставки может перейти в законодательное собрание Свердловской области. Причиной отставки стало достижение чиновницей предельного возраста для нахождения на государственной службе. Среди ее потенциальных сменщиков руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

