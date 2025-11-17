Свердловский министр попросилась в отставку

Светлана Учайкина возглавляла областной минкульт с 2016 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина написала заявление об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Светлана Учайкина подала заявление на увольнение», — рассказал собеседник. Сама Учайкина на звонок корреспондента не ответила.